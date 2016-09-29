فيصل بن بندر يرعى حفل تعليم الرياض لليوم الوطني.. اليوم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المشتركة.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس سفير جمهورية السنغال لدى المملكة الشيخ التجاني سي، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات.

من جهة اخرى يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم الخميس بعد صلاة العشاء حفل وزارة التعليم الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ86، وذلك بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي "الصالات الخضراء"، تحت شعار "رؤيتي وطني" بحضور وزير التعليم د. أحمد العيسى في احتفائية ستشتمل على عرض نماذج متنوعة للأنشطة الطلابية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتفضله برعاية الحفل، مشيرا الى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يأتي ترسيخاً للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، وتذكيرًا بنعمة الوطن وما ينعم به من أمن وأمان واستقرار، وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب والطلاب وكافة منسوبي التعليم.

من جهته، بين مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حمد بن عبدالله الشنيبر أن الحفل سيشتمل على عدد من الفقرات المتنوعة، بمشاركة عدد من الأشبال من طلاب وطالبات التعليم في الرياض، كما سيتزامن مع الحفل إقامة عدة فعاليات متنوعة خلال يوم الاحتفاء في عدد من المواقع بالرياض، عبارة عن مهرجانات تفاعلية داخل المولات ومنها القصر مول والعثيم مول وحديقة عكاظ وحديقة الروضة، إضافة إلى إقامة نهائي بطولة المؤسس في الصالات الخضراء اليوم بحضور مدير عام التعليم.

وحول الفعاليات التي ستقام في مدارس المنطقة قال مدير النشاط الطلابي أنور أبو عباة أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني تتضمن العديد من الأنشطة والفقرات والفعاليات المتنوعة، منها، تفعيل الإذاعة الصباحية في المدارس بكلمات وجدانية وطنية وحوارات طلابية، مبادرات وطنية في مختلف المجالات والأنشطة، فعالية وطني في عيون أجدادي، أغرد لوطني، قصيدتي حزم وظفر، حكاية بطل، رسالة إلى جندي على الحدود، قلمي يفخر بمنجزات وطني، صورة لوطني، كلمة قائد، معرض وطن يسكن القلوب، لوحات فنية جدارية مجسمات، أناشيد وقصائد وطنية (فارس وطن، رؤية وطن)، مشاهد تمثيلية وعروض مسرحية، برامج تطوعية حبي عطاء، معارض مصغرة لمنتجات الطلاب، استثمار الإعلام الجديد في النشر عن المناسبة ورؤية المملكة، إنتاج مواد فلمية وطنية، إقامة بطولات رياضية.