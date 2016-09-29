تمرين للبحرية الملكية السعودية في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.. الأسبوع المقبل

تستعد القوات البحرية الملكية السعودية لبدء تمرين (درع الخليج -1) الذي يجريه في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان في تصريح صحفي أن التمرين البحري (درع الخليج-1) يضم تشكيلات من القوات البحرية بالأسطول الشرقي حيث تشمل السفن والطائرات ومشاة القوات البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة، مشيراً إلى أن تمرين (درع الخليج-1) يأتي ضمن سلسلة التمارين التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.

وأشار إلى أن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية واكتساب المهارات اللازمة من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ والقدرة على ممارسة إجراءات القيادة والسيطرة على الوحدات المختلفة في مسرح العمليات وذلك للدفاع عن حدود المملكة وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة في الخليج العربي.

وقال: إن التمرين يعكس المستوى المميز لمنسوبي قواتنا البحرية وما وصلوا إليه من كفاءة واحترافية بفضل الله ثم بما يلقونه من رعاية واهتمام من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية،وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله -.

الفريق الركن عبدالله السلطان