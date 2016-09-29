الانتهاء من مشروعات واحات الملك سلمان للعلوم في أحياء الرياض

شرعت أمانة منطقة الرياض في التجهيزات النهائية لافتتاح واحات الملك سلمان للعلوم في عدد من أحياء المدينة، وتعتبر الواحات مشروعات غير ربحية مستقلة مادياً وإدارياً، تتضمن العديد من البرامج والتي تنقسم إلى البرامج العلمية، والمعارض الزائرة. وتستخدم هذه البرامج كأداة تساهم في بناء المصداقية لهذه المشروعات، وتؤكد جدية الواحات في تحقيق أهدافها، كما تشمل هذه البرامج نشاطات تهدف إلى دعم روح الابتكار والتنافس لدى الطلاب. وقد صممت الواحات بشكل يركز على الاستفادة من الخدمات المتاحة في منشآتها، بالإضافة إلى ما هو متوفر لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك من خلال برامج التواصل العلمي.

إنجاز ست واحات في أحياء السويدي والتعاون والدوح والنخيل والعليا والجزيرة.. وجارٍ العمل في واحتين بحيي الحمراء والملز

ويهدف إنشاء واحات الملك سلمان للعلوم لتقديم البرامج العلمية بصورة مبسطة وبطريقة جذابة تتسم بالترفيه والمشاركة الجماعية والتنافس بين الطلاب.. الفكرة هي التعليم بالترفيه لتنمية قدرات الابتكار والبحث العلمي، وهي بديل لمكتبات الأحياء التقليدية، حيث سيتمكن الأطفال واليافعون من ممارسة العديد من الأنشطة داخلها، وكذلك لتحفيز جميع فئات المجتمع وخصوصاً الأطفال والشباب على الاهتمام بالعلوم والتطبيقات التقنية، من خلال برامج ومعروضات تفاعلية مشوقة لدعم المعرفة العلمية. وتشمل الواحات بتصميمها الفريد العديد من الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية والعلمية الترفيهية، مما يجعلها مراكز جذب للنشأة لجميع الأعمار لقضاء أوقات الفراغ فيما ينفعهم و يفيد مجتمعهم. ومن الأنشطة المختلفة في الواحات وجود ساحة عرض تسمح بالعروض المرئية أمام الحضور، مما يزيد روح المودة والألفة بين أبناء الحي الواحد. كل هذا تحت إشراف مباشر من المسؤولين عن هذه الواحات.

برامج علمية مبسطة وجذابة تتسم بالمشاركة الجماعية والتنافس بين الطلاب

وتتكون الواحة من مبنى رئيسي مكون من طابقين، يوجد في كلا الطابقين صالة عرض لعرض نماذج وماكيتات توضيحية، ومكتبة، ومسرح مغطى لعمل العروض العلمية في قالب ترفيهي، ومنارة عالية متناسقة مع المبنى والمسرح، وساحة خارجية فيها شاشة عرض لعرض المواد الفلمية والعروض العلمية من مختلف انحاء العالم، و أربع أكشاك لبيع الأطعمة ومواقف للسيارات ونافورة أرضية راقصة ومسطحات خضراء وأشجار نخيل وممرات للمشاة، وممشى عبارة عن كوبري على شكل قوس يربط بين طرفي الواحة ويحيط بمدرجات المسرح من الخارج ويوجد أسفله دورات مياه للزوار. ولإعطاء الناظر الى الواحة الانطباع عن طبيعة المنشأة فإن المبنى الرئيسي والمسرح تم تغطيتهم بقوس ونصف قبة كروية الشكل وبجانبهم منارة عالية توحي للناظر بأن المكان عبارة عن صرح علمي.

المكونات الرئيسية.. صالة عرض ومسرح وشاشة عروض علمية

وترتكّز فكرة الواحات على إنشائها داخل الأحياء السكنية لتفعيل الجانب الاجتماعي بين أفراد الحي الواحد بشكل خاص وبين افراد المجتمع بشكل عام. وقد تم تنفيذ مرافق ستة واحات تقع في احياء السويدي، التعاون، الدوح، النخيل، العليا، الجزيرة، وجاري العمل في تنفيذ واحتين أخريين وهما واحة الملك سلمان للعلوم بحي الحمراء بلغت نسبة إنجاز الأعمال بها أكثر من 95%، وواحة الملك سلمان للعلوم بحي الملز بلغت نسبة الإنجاز بها أكثر من 45%.

حي الجزيرة

حي العليا

النوافير الراقصة من جماليات الواحات