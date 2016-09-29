ولي ولي العهد يستعرض مع السفير الفرنسي المسائل ذات الاهتمام المشترك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر أمس السفير الفرنسي لدى المملكة براتران بزنسنو. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما التقى سموه في مكتبه بالمعذر أمس، معالي وزير التجارة النيوزلندي هون تود ماكلاي رئيس اللجنة السعودية النيوزلندية المشتركة.

وجرى خلال الاجتماع الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم العلاقات السعودية النيوزلندية في مجالات منها الاستثمارات المشتركة، وآليات رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

حضر اللقاء معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي وعدد من المسؤولين في البلدين.

ولي ولي العهد لدى استقباله وزير التجارة النيوزلندي