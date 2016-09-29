بلادنا تسابق الزمن لبناء حضارتها ونهضتها

أكد مدير جامعة الملك فيصل د. عبدالعزيز الساعاتي أن ذكرى اليوم الوطني تعود محفوفة بمشاعر الاحتفاء الصادقة، متوجة بإنجازات حافلة بالتطوير والتحديث والتنمية مما مكن لهذه البلاد الغالية بفضل الله لأن تسابق الزمن وتنافس دول العالم المتقدمة لتحقق آمالها وطموحاتها في بناء حضارتها ونهضتها وازدهارها على أسس قويمة محورها الأساس شريعة سمحة وسطية وعقيدة طاهرة نقية وثوابت عربية حضارية أصيلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره الاحتفالية باليوم الوطني الـ 86، والتي أقيمت في القاعة الكبرى بالمدينة الجامعية مساء أول من أمس بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.وأضاف أن عطاء حكومتنا الرشيدة يكشف عمقا صادقا تنبثق منه توجهاتها رعاها الله نحو نشر السلام والحوار الحضاري ومحاربة واجتثاث كل ما يعكر صفو الحياة الآمنة التي تنشدها الإنسانية، وها نحن نعيش هذه المرحلة التاريخية من مسيرة الوطن، مستشرفين رؤيته الطموحة 2030 ونحن ننعم بعهد ميمون يقود زمام شؤون البلاد فيه بالحلم والحزم والعزم خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد -حفظهم الله-.

وتجول الساعاتي في أركان المعرض التشكيلي الطلابي المصاحب، كما اطلع على ركن انطلاقة الحملة الإعلامية لوحدة التوعية الفكرية بالجامعة؛ حيث قدم المشرف عليها د. زياد الحمام شرحاً، شاهد بعدها الجميع ملحمة إنشادية مسرحية بعنوان «هيبة وطن» التي هزت قلوب الحضور، ألقيت بعدها قصيدة وطنية للشاعر مبارك مدغم وشيلات وطنية للشاعر حسين آل لبيد، ومحاورة شعرية بين الشاعرين مبارك مدغم وحسين آل لبيد، والعرضة السعودية، كما جرى السحب على جوائز قيمة.