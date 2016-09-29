بالصور.. شكوى أهالى "القرين" بالشرقية من غلق المدخل الرئيسى للمدينة

سيطرت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى مدينة القرين بالشرقية، بسبب إغلاق المدخل المدينة الرئيسى والوحيد، تحويل المرور الى مدخل اخر من ناحية الاسماعيلية، حيث إن المدينة تقع على الحدود بين المحافظتين .

وأكد الأهالى أن هيئة الطرق والكبارى بمحافظة الشرقية، قامت بغلق مدخل باتجاه " المزلقان - الزقازيق "، دون معرفة الأسباب التى أدت إلى ذلك .

ويقول أحد الأهالى ويدعى محمد عزت، إن المدخل الثانى يقع على حدود الاسماعيلية، فالمدينة بها أكثر من 300 ألف نسمة معظمهم يتوجه لأعماله وللجامعات يوميا، أغلق المدخل والاستعانة بآخر يكبد هؤلاء المواطنين مشاق كبيرة وإهدار للوقت، مطالبا اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بضرورة عمل مدخل يليق بمدينه مساحتها 31.5 كيلو و تضم هذا العدد الكبير من المواطنين .

​ومن جانبه قال فخرى السيد السكرتير المساعد لمحافظ الشرقية، إن المدخل مغلق بسبب اقترابه من كلية ضباط الصف وإجراءات التأمين تستدعى تحويل المدخل، وأنه تم الاستعانة بالمدخل الثانى لفترة مؤقتة .

وأضاف بقوله إنه جارى إنشاء صينية بحيث يتم التحويل المرورى وتسهيل دخول المدينة، فى أقصر وقت، ذلك بمعرفة مديرية الطرق والتى تجرى حاليا عمليات رصف الطريق بحيث يظهر المدينة بمظهرها الحضارى.