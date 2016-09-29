ليلة_الأبطال بالفيديو – مفاجآت وإثارة وأهداف رائعة في الأربعاء الكروي

شهد الأربعاء الكروي الأوروبي العديد من الأهداف المثيرة والأحداث الساخنة خلال مباريات دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت خلال الأربعاء 8 مباريات في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة فوزا صعبا على مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين لهدف، وفي نفس المجموعة تعادل مانشستر سيتي خارج ملعبه أمام سيلتك الاسكتلندي بثلاثة أهداف لكل فريق.

أمام أتليتكو مدريد فاستطاع الفوز على بايرن ميونيخ الألماني بهدف كاراسكو في فيسنتي كالديرون.

وشارك محمد النني لبعض الدقائق في فوز فريقه أرسنال على بازل السويسري بهدفين دون رد سجلهما ثيو والكوت.

ويستعرض معكم FilGoal.com جميع أهداف المباريات الثمانية.

أرسنال × بازل

لودوجوريتس × باريس سان جيرمان

بشكتاش × دينامو كييف

نابولي × بنفيكا

بروسيا مونشنجلادباخ × برشلونة

سيلتك × مانشستر سيتي

أتليتكو مدريد × بايرن ميونيخ

روستوف × آيندهوفن