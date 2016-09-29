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نيابة نجع حمادى تطلب تحريات المباحث حول ضبط كمية من الاطعمة الفاسدة داخل مطعم

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نيابة نجع حمادى تطلب تحريات المباحث حول ضبط كمية من الاطعمة الفاسدة داخل مطعم نيابة نجع حمادى تطلب تحريات المباحث حول ضبط كمية من الاطعمة الفاسدة داخل مطعم

>قنا – هند المغربى

طالبت نيابة نجع حمادى تحريات مباحث حول واقعة ضبط كمية كبيرة من الآطعمة مجهولة المصدر وغير صالحة للآستخدام داخل مطعم بمدينه نجع حمادى

 

كانت مباحث التموين برئاسة بسام حمزة واشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث ضبطت كمية من السلع الغذائية والاطعمه مجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام بمطعم ملك محمود س أ 30 سنة بإجمالى 200 كيلو جرام كبده و 108 كيلو جرام لحوم و10 كيلو جرام دهن بقري و10 كيلو جرام عدس و8 ونص كيلو جرام فراخ مجمدة وطن ملح طعام و935 زيت طعام تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة  وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات

 

 

 


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مصر 365

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