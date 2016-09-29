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العام الدراسي.. شبح يخيف 88% من أولياء الأمور

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كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "كلينكس" عن مدى تأثير هذه المرحلة الحساسة من حياة الأبناء على الحالة العاطفية لأولياء الأمور في المملكة، مع بداية العام الدراسي الجديد وتوجه آلاف الطلاب للمدرسة للمرة الأولى أو العودة إليها بعد إجازة الصيف.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن شريحة كبيرة من الآباء والأمهات بنسبة 88% يشعرون بالقلق حيال فقدان قدرتهم على ضبط أبنائهم مع ابتداء العام الدراسي، فيما أفاد ثلاثة من أصل عشرة بأنهم يتخوفون من عدم تمكّن أبنائهم من تكوين صداقات مع الطلاب الآخرين، بينما ضعف تلك النسبة (أي 66%) قلقون من احتمال تعرّض أطفالهم للتنمر.

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