تدشين حساب «تعليم الزلفي» على «سناب شات»

الطريقي مدشناً حساب الرسمي تعليم الزلفي بسناب شات

دشن مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي الحساب الرسمي لإدارة تعليم الزلفي على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات (Snapchat)، بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام محمد الخميس ومشرف الإعلام عيد الذويخ.

وقال الخميس إن الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة ووسائل الإعلام الجديد في تقديم ما يخدم العملية التعليمية أصبح من الأمور المهمة في الوقت الحالي؛ لبث الرسالة الإعلامية لكافة المستفيدين والمستهدفين بوقت وجيز وقياسي، وللاستفادة من التقنية في توصيل أهداف التعليم للمجتمع بمكوناته المختلفة، وبث الأخبار والبرامج والفعاليات والمناشط من الميدان التعليمي.