محافظ الزلفي يرعى احتفال التعليم باليوم الوطني ويدشن معرض رؤية وطن

رعى محافظ الزلفي فيحان بن لبدة الحفل الذي أقامته إدارة التعليم بالزلفي بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السادس والثمانين على مسرح الإدارة، وبحضور وكيل المحافظة محمد الجرباء ومدير التعليم وعدد من مديري القطاعات الحكومية ومنسوبي التعليم.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة لمدير التعليم محمد الطريقي أشاد فيها بالجهود العظيمة التي يقدمها جنودنا البواسل على الحدود للذود عن حمى هذا الوطن الغالي، وأكد أن ما تقدمه الإدارة والمدارس التابعة لها في قطاعي البنين والبنات من جهود للاحتفاء باليوم الوطني هو في إطار القيام برسالتها التعليمية والوطنية.

وأشاد الطريقي بمستوى المشاركات التي قدمها الميدان للتعبير عن حبهم وولائهم للوطن وقيادته الرشيدة، بعد ذلك توالت فقرات الحفل، والتي شملت، عرضاً مرئياً بعنوان رؤية وطن، مشاركات طلابية من الميدان، أوبريت بعنوان "سلمت ياوطني".

من جهة أخرى دشن ابن لبدة معرض رؤية وطن، والذي أقامه نشاط الطالبات بتعليم الزلفي بمناسبة اليوم الوطني (86)، وذلك بحضور مدير التعليم محمد الطريقي وعدد من المسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية، وبعد قص الشريط قام محافظ الزلفي ومدير التعليم والحضور بجولة على المعرض الذي احتوى على عدد من الصور الفوتوغرافية والرسومات لبعض فناني ومصوري المحافظة.

ابن لبدة في معرض رؤية وطن (عدسة/ عبدالعزيز العمار)