وفاة سيدة وأطفالها الخمسة نتيجة حريق في ملحق بجرادية الرياض

تسبب حريق في وفاة سيدة وأطفالها الخمسة (من جنسية عربية) إثر حريق اندلع مساء أمس في سكنهم في ملحق على سطح بناية بحي الجرادية بالرياض. وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني الرائد محمد الحمادي في تصريح لـ "الرياض"؛ أن غرفة التوجيه والتحكم بالادارة العامة للدفاع المدني بالرياض تلقت عند الساعه ٣،١٧ من مساء أمس الأربعاء، بلاغا يفيد بمشاهدة أدخنة والسنة لهب من أسطح احدى العمائر السكنية بحي الجرادية، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني لموقع البلاغ حيث اتضح اندلاع حريق في ملحق علوي من الزنك بسطح عمارة سكنية وقد كان الباب الوحيد للملحق من الحديد مغلقا من الداخل، والأدخنة الكثيفة تملأ المكان، وقام رجال الدفاع المدني بتحطيم الباب واخراج ست حالات، حالة واحدة متوفاة بالموقع وخمس حالات كانت حرجة لاطفال نقلت للمستشفى، وقد فارقوا الحياة. وبين المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالرياض الرائد محمد الحمادي أن إجراءات التحقيق لا تزال قائمه لمعرفة أسباب الحادث الأليم.

باب الملحق بسطح المنزل كان مغلقاً وقت الحريق