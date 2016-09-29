د. الكريع تقدم محاضرة حول المسح الجيني لسرطان الغدة الدرقية أمام العلماء المشاركين بمؤتمر بوسطن

د. خولة مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي لجينات السرطان

ألقت د. خولة الكريع كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث محاضرة علمية بعنوان المسح الجيني لسرطان الغدة الدرقية في المملكة وذلك في المؤتمر السنوي الذي أقيم مؤخرا في بوسطن في الولايات المتحدة الاميركية في الفترة من ١٩-٢٢سبتمبر.

وتحدث د.الكريع في المحاضرة عن النتائج الأخيرة التي توصل لها الفريق العلمي السعودي من خلال البرنامج العلمي السعودي لفك الشفرة الجينية للسرطان والتي تم نشرها مؤخرا في المجلة الاميركية للوراثة البشرية (AJHG).

وأوضحت في المحاضرة المقدمة عن الخلل الجيني (TG) الذي تم التوصل إليه أثناء فك الشفرة الجينية ودوره في شفاء المريض من عدمه بعد دراسة تأثير هذا التشوه الجيني على أكثر من ٨٠٠ مريض سعودي.

وقالت أثناء المحاضرة: إن المرضى السعوديين الذين يحملون هذا الاختلال الجيني في المورث (TG) يعانون من نوع شرس وقوي من سرطان الغدة الدرقية، حيث ان هذا الجين ( TG) يعطي قوة نمو كبيرة للخلية السرطانية ويمكنها من الانتشار الى اعضاء اخرى في الجسم ولذا فان المرضى الحاملين له لا ينجح العلاج المقدم لهم ويعانون من معاودة المرض لهم لفترة وجيزة بعد انتهاء العلاج.

وذكرت بأهمية هذا الاكتشاف للمرضى في المستقبل حيث يستطيع الاطباء فحص المرضى لمعرفة وجود هذا الاختلال قبل البدء بالعلاج، فإن وجد هذا الاختلال يستطيع الاطباء تقديم خيارات علاجية مختلفة ذات فعالية أقوى لهذا المرض ويتمكنون من مراقبة المريض بصورة أدق لمنع تطور الورم وانتشاره إلى اعضاء الجسم الاخرى ما يساهم في علاج المرضى الحاملين لهذا الخلل وشفائهم بصورة أفضل مما كانت عليه في السابق. في الوقت الذي لقيت فيه المحاضرة وما عرض فيها من نتائج استحسانا كبيرا من العلماء المشاركين في المؤتمر، واكدوا من خلال استفساراتهم ومداخلاتهم ان الاكتشاف العلمي السعودي من شأنه أن يغير الصورة العلاجية المقدمة لمرضى سرطان الغدة الدرقية بشكل عام ولأهمية هذه النتائج اختارت اللجنة المنظمة للمؤتمر محاضرة المسح الجيني لسرطان الغدة الدرقية في المملكة ليكون ضمن أحد أربع محاضرات تم اختيارها كمواضيع ساخنة في المؤتمر Hot Topics لأهمية نتائجها للمرضى.

..و أثناء إلقائها المحاضرة