كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة ‏يدشن مجموعته الثالثة

دشن معالي مدير جامعة أم القرى رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة الدكتور بكري بن معتوق عساس، أمس بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية, مع قاعة باشراحيل بمقر ‏الدراسات الجامعية للطالبات,‏ المجموعة الثالثة من إصدارات الكرسي البحثية وهي سبعة كتب تتضمن (41) بحثًا أعدها (50) باحثًا, وذلك بحضور وكيل عمادة كلية الشريعة الدكتور طلال البركاتي, وعدد من المسؤولين عن البحث العلمي والباحثين والباحثات, ومن شطر الطالبات عميدة الدراسات الجامعية الدكتور هالة العمودي.

وبدء الحفل المعدّ لهذه المناسبة بكلمة لمعالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس, نوّه فيها بالنهضة العلمية في الجامعات وبدور الباحثين في المجالات البحثية, وبدور الكرسي في توثيق تاريخ مكة المكرمة, ‏وعناية خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالتاريخ والمؤرخين والعلوم, وبما تشهده الجامعة من تطور وعطاء في عهده الميمون, مثمناً النتاج البحثي لكرسي ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز للدراسات تاريخ مكة المكرمة وتميزه بالتنوع وغزارة الإنتاج ‏وإسهامه في الفعاليات الثقافية.

وأشاد معاليه بدور المشرف على الكرسي الدكتور عبدالله الشريف, والباحثين من داخل الجامعة وخارجها، ودور الباحثة السعودية في النهضة العلمية, مؤكدًا على ‏أهمية الدور الذي أنشئ من أجله هذا الكرسي خدمةً لتاريخ مكة المكرمة، وتعبيرًا عن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالتاريخ والمؤرخين والعلوم والثقافة، وهو الكرسي الذي تشرف بموافقته - أيده الله - على إنشائه وحمل اسمه الكريم، وتكرّم بتدشين اتفاقية إنشائه، اهتماماً منه - أيده الله - بالدراسات العلمية والتاريخية لمكة المكرمة وتوثيقها.

وعقب ذلك استعرض ‏المشرف على الكرسي الدكتور عبد الله بن حسين الشريف, الكتب المنشورة وإنجازات الكرسي عامة, ثم ألقيت ‏كلمة الباحثين.

وجاءت الكتب المنشورة على النحو التالي كتاب: (‏الطوافة والمطوفون) ‏الذي استعرض فيه المشرف على الكرسي الدكتور ‏عبدالله الشريف أهميته ومحتواه مبيناً أن الكتاب يحتوي على ‏بحوث ندوة الطوافة والمطوفين التي عقدها كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز في جامعة أم القرى بالشراكة مع إمارة مكة‏ المكرمة ووزارة الحج خلال الفترة 22-23 / 2/ 1435هـ ‏وعددها (35) بحثًا منشورًا في ثلاثة ‏مجلدات ‏لـ 36 باحثاً وباحثة.

وأشار إلى أن هذا الكتاب يعد الأول في بابه حيث دوّن تاريخ الطوافة عبر العصور منذ نشأتها حتى عهدنا السعودي الزاهر ‏‏وفق التوثيق البحثي المنهجي الأكاديمي، وقد تطرقت البحوث بموضوعاتها المتنوعة إلى ‏مضامين محاور الندوة في جملتها, ‏فتناولت مفهوم الطوافة ونشأتها التاريخية وتطورها عبر العصور وبخاصة في العهد السعودي ‏الزاهر, الذي شهد تنظيمها وتطويرها وتحويلها من الفردية إلى المؤسساتية ‏وتهيئتها ودعمها لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ‏والمطوفين ودورهم وكيفية اختيارهم ‏.