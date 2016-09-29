أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علامات وأعراض تدل على وجود مشاكل بالمخ والأعصاب

Google+ Print
علامات وأعراض تدل على وجود مشاكل بالمخ والأعصاب علامات وأعراض تدل على وجود مشاكل بالمخ والأعصاب

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "healthgrades"، علامات تدل على وجود مشاكل عصبية والتى تشمل، الشعور بالتخدير والوخز والدبابيس فى الوجه أو فى بعض المناطق الأخرى وضعف العضلات، وقد يكون سبب هذه الأعراض ناتجا عن صدمة أو مرض عصبى يؤثر على الجسم بشكل كامل.

 متلازمة النفق الرسغى أمراض ناتجة عن الضغط العصبى :

وكما جاء فى التقرير فإن هناك بعض الأمراض العصبية الناتجة عن الضغط العصبى منها بعض المتلازمات مثل متلازمة النفق الرسغى، التى تحدث نتيجة الضغط على الأعصاب وحرمان الجسم من تدفق الدم السليم، وأيضا مرض السكر هو سبب شائع لاضطرابات عصبية، نتيجة لتلف الأعصاب من ارتفاع نسبة السكر فى الدم وأيضا أمراض المناعة الذاتية التى يكون لها بعض الأعراض العصبية .

 

   صعوبة التنفس أعراض ناتجة عن خلل الجهاز العصبى :

ووفقا للتقرير فإن هناك بعض الأعراض العصبية الناتجة عن خلل فى الجهاز العصبى، مما ينتج عنه  بعض الأعراض  مثل صعوبة فى التنفس والبلع، وعدم القدرة فى السيطرة على المثانة، كما أنها قد تكون مصحوبة بأعراض انخفاض فى ضغط الدم والدوخة أو الدوار.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365