علامات وأعراض تدل على وجود مشاكل بالمخ والأعصاب

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "healthgrades"، علامات تدل على وجود مشاكل عصبية والتى تشمل، الشعور بالتخدير والوخز والدبابيس فى الوجه أو فى بعض المناطق الأخرى وضعف العضلات، وقد يكون سبب هذه الأعراض ناتجا عن صدمة أو مرض عصبى يؤثر على الجسم بشكل كامل.

متلازمة النفق الرسغى أمراض ناتجة عن الضغط العصبى :

وكما جاء فى التقرير فإن هناك بعض الأمراض العصبية الناتجة عن الضغط العصبى منها بعض المتلازمات مثل متلازمة النفق الرسغى، التى تحدث نتيجة الضغط على الأعصاب وحرمان الجسم من تدفق الدم السليم، وأيضا مرض السكر هو سبب شائع لاضطرابات عصبية، نتيجة لتلف الأعصاب من ارتفاع نسبة السكر فى الدم وأيضا أمراض المناعة الذاتية التى يكون لها بعض الأعراض العصبية .

صعوبة التنفس أعراض ناتجة عن خلل الجهاز العصبى :

ووفقا للتقرير فإن هناك بعض الأعراض العصبية الناتجة عن خلل فى الجهاز العصبى، مما ينتج عنه بعض الأعراض مثل صعوبة فى التنفس والبلع، وعدم القدرة فى السيطرة على المثانة، كما أنها قد تكون مصحوبة بأعراض انخفاض فى ضغط الدم والدوخة أو الدوار.