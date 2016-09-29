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حظك اليوم برج الأسد الخميس 29 /9 2016

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 29 /9 2016 حظك اليوم برج الأسد الخميس 29 /9 2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:

بعض الأفكار الفلسفية تسيطر عليك وتؤثر سلبا على آدائك فى العمل وهذا لن يكون جيدا إلا إذا كنت واحدا ممن يعملون فى مجالات مرتبطة بالتفكير مثل السياسة أو المحاماة او الأدب.

على الصعيد العاطفي:

عليك أن تنتبه إلى احتياجات ورغبات شريك حياتك وتتواصل معه بصراحة وتعملان معا على إزالة أى سوء تفاهم بينكما.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

الأوضاع المتوترة على صعيد العلاقة العاطفية تؤثر على صحتك بشدة، حاول أن تحرر نفسك من أى أعباء إضافية وتمنحها بعض الاسترخاء وتتجنب أن تهدر طاقتك قدر الإمكان لأنك معرض للإصابة بالصداع.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حرصك على مشاعر الناس يجعلك محبوبًا منهم ويمنحك مكانة خاصة لديهم ويجعلهم أكثر تسامحًا مع أخطائك لأنهم يعرفون أنها غير مقصودة فحافظ على مكانتك هذه ولا تفكر ان تتغير ابدًا.


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مصر 365

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