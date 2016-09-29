برج الثور حظك اليوم الخميس 29 -9-2016

برج الثور على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الثور يسير بخطى جيدة و ذلك يرجع لأنك شخص تتحمل المسئولية و تقوم بعملك على أكمل وجه .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى عليك أن تأخذ خطوة للخلف حتى ترى المشهد كاملا لشكل العلاقة بينك و بين شريكك ، لا تتردد من أخذ القرارات الحاسمة إذا تطلب الأمر ذلك.

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور عليك أن تبتعد تماما عن تناول الحلويات بكميات كبيرة حتى لا يزداد وزنك بشكل مبالغ فيه ، بالإضافة إلى أن عليك ممارسة الرياضة يوميا بشكل منتظم وخاصة المشى .

و من الأفضل ألا تجاهل القضايا الصحية الصغيرة الخاصة بك أو لشخص قريب منك لأن ذلك قد يؤدى إلى مضاعفات أكبر فى المستقبل .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك عددا من الأخبار التى ستتلقاها ستجعلك تعيد التفكير فى عدد كبير من الأمور الخاصة بحياتك الشخصية.