برج الثور حظك اليوم الخميس 29 -9-2016

>كتبت رانيا علوى
برج الثور على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الثور يسير بخطى جيدة و ذلك يرجع لأنك شخص تتحمل المسئولية و تقوم بعملك على أكمل وجه .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى عليك أن تأخذ خطوة للخلف حتى ترى المشهد كاملا لشكل العلاقة بينك و بين شريكك ، لا تتردد من أخذ القرارات الحاسمة إذا تطلب الأمر ذلك.
برج الثور على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الثور عليك أن تبتعد تماما عن تناول الحلويات بكميات كبيرة حتى لا يزداد وزنك بشكل مبالغ فيه ، بالإضافة إلى أن عليك ممارسة الرياضة يوميا بشكل منتظم وخاصة المشى .
و من الأفضل ألا تجاهل القضايا الصحية الصغيرة الخاصة بك أو لشخص قريب منك لأن ذلك قد يؤدى إلى مضاعفات أكبر فى المستقبل .
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك عددا من الأخبار التى ستتلقاها ستجعلك تعيد التفكير فى عدد كبير من الأمور الخاصة بحياتك الشخصية.
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