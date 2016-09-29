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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 29 -9-2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 29 -9-2016 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 29 -9-2016

>كتبت : رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء، ستتلقى عددا من المساعدات من قبل من حولك ، عليك أن تعمل باجتهاد حتى يتحسن الوضع المهنى .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى التوتر و القلق تسرب لعلاقتك مع شريكك ، فحاول أن تجد حلولا سريعة لكى تتخطى هذه المرحلة الصعبة التى قد يزداد اضطرابها خلال الفترة المقبلة .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء يحتاج للكثير من الاهتمام و التوقف عن التدخين هو أهم قرار عليك أن تتخذه هذه الفترة .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أنك ستلتقى شخصا ساعدك من فترة طويلة سيطلب منك بعض الاستشارات ، عليك أن تساعده وتدعمه و بقوة.


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