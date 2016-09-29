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برج الحمل حظك اليوم الخميس 29 -9-2016

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 29 -9-2016 برج الحمل حظك اليوم الخميس 29 -9-2016

>كتبت : رانيا علوى

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل جيد ، و هناك فرصة عظيمة فى الطريق إليك فعليك أن تقتنصها دون تردد .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يحتاج للكثير من المشاعر الإيجابية والتخلى تماما عن التفكير بشكل "فردى" حتى لا تصل العلاقة لحالة توتر و اضطراب يصعب عليك حلها .

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل النوم بشكل جيد بعمق و لساعات طويلة هو الحل السليم لأغلب مشاكلك الصحية وخاصة أنك تعانى من إرهاق شديد منذ فترة وآلام بالظهر .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن عليك التعامل بهدوء بعيدا عن الانفعال حتى تستطيع حل بعض المشاكل التى تحيطك ,


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مصر 365

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