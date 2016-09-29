برج الحمل حظك اليوم الخميس 29 -9-2016

>كتبت : رانيا علوى
برج الحمل على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل جيد ، و هناك فرصة عظيمة فى الطريق إليك فعليك أن تقتنصها دون تردد .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يحتاج للكثير من المشاعر الإيجابية والتخلى تماما عن التفكير بشكل "فردى" حتى لا تصل العلاقة لحالة توتر و اضطراب يصعب عليك حلها .
برج الحمل على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الحمل النوم بشكل جيد بعمق و لساعات طويلة هو الحل السليم لأغلب مشاكلك الصحية وخاصة أنك تعانى من إرهاق شديد منذ فترة وآلام بالظهر .
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن عليك التعامل بهدوء بعيدا عن الانفعال حتى تستطيع حل بعض المشاكل التى تحيطك ,
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