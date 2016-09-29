برج السرطان حظك اليوم الخميس 29/9/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

لمواليد هذا البرج حياتك المهنية تسودها بعض الاضطرابات ، لا تتردد فى عرض أفكار مشروعك الجديد على مديرك .

على الصعيد العاطفي:

حياتك العاطفية تحتاج للكثير من التجديد بعد دخول شبح الملل له ، اقترح على شريك السفر لأى من الأماكن الهادئة لاستعادة العلاقة بشكلها المميز .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان عليك الاهتمام بالصعيد الصحى و ممارسة الرياضة فى الهواء النقى وخاصة اليوجا و المشى .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك مكافأة مالية فى الطريق إليك ، كما ستفاجئ بدعوة أحد أصدقائك لقضاء سهرة مميزة معا .