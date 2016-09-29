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برج الجدى حظك اليوم الخميس 92/9/2016

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برج الجدى حظك اليوم الخميس 92/9/2016 برج الجدى حظك اليوم الخميس 92/9/2016

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الصعيد المهنى 

تستطيع الحصول على فرصة للعمل فى النصف الثانى من اليوم، وتركز على التفاصيل الدقيقة فى أى عملية بيع أو شراء، كما تحتاج إلى تحقيق التوازن فى النفقات الخاصة بك . 

 

الصعيد العاطفى 

تعانى من عدم الاستقرار العقلى، ولا تشعر بالذنب فالعلاقة التى تمر بها لا تستحق التمسك، فتستطيع الخروج من العلاقة الخاصة بك إذا كنت تعتقد أنك قوى بما فيه الكفاية . 

 

الصعيد الصحى

تحتاج إلى الابتعاد عن الوجبات السريعة فقد قمت بالانغماس فى الوجبات السريعة أكثر من المعتاد فى الأيام القليلة الماضية، كما عليك تناول الكثير من الألياف الغذائية الغنية .

 

توقعات علماء الأبراج

أنت تريد أن تأخذ زمام المبادرة وإظهار السلطة الخاصة بك ومع ذلك انتبه لتصرفاتك فى هذا الأمر حتى لا تقع فى خطأ.

 


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مصر 365

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