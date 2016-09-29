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برج الحوت حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016

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برج الحوت حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016 برج الحوت حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهني:

لديك وظيفة جيدة جدا رغم ما تعانيه من تعثر فى المشاريع المالية لذلك، يجب أن تكون حذرا مع المال الخاص بك وتتجنب الإسراف خاصة أنك بدأت تصبح محط انتقادات المقربين منك. حان الوقت لأن تعمل برأيهم وتقلص عادات الإنفاق الباهظة لديك.

 

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت تحلم بالتمتع ببعض لحظات الرومانسية مع شريك حياتك اليوم فرصة جيدة لتفعل ذلك. تتمتعا اليوم معا إما فى حدود منزلك أو مكان ما بالقرب من الطبيعة. 

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تشعر اليوم بأن صحتك جيدة وبأنك تتمتع بالحيوية فتأكد من استثمار هذه الطاقة بطريقة جيدة وتقوم بالمهام التى أجلتها من قبل.اليوم فرصة عظيمة لبدء نظام جديد لممارسة الرياضة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

على الرغم من أنك تشعر بالإرهاق بعض الشيء من المسؤوليات التى تحملها إلا أنك لا تملك رفاهية تأجيلها والأفضل أن تنتهى منها أولاً بأول بدلاً من الشكوى منها .


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