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برج الدلو حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016

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برج الدلو حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016 برج الدلو حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهني:

التحالف بين الكواكب يؤثر على دخلك وحياتك المهنية تقترب الآن من أقوى نقطة. وهذا يعنى، أنه إذا كنت حقا تكرس وقتك وطاقتك لحياتك المهنية، سوف تحصل على انعكاس إيجابى فى رصيد حسابك المصرفي.

 

على الصعيد العاطفي:

قد تحدث مشاجرات طفيفة اليوم مع شريك حياتك. لا تنجرف بسرعة وراء انفعالاتك فالمشاكل اليوم يمكن أن تتضخم بسهولة إلى حد كبير فحاول أن تتجنب المواجهات وحاول أن تصرف اهتمامك إلى أطفالك وأن تقضى وقتًا ممتعًا معهم.

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

عليك رعاية عقلك بدلا من جسمك وتهتم براحتك النفسية قبل أى شيء آخر لأنها أساس مشاكلك الجسدية والصحية. 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تشعر بالإحباط واليأس من المشاكل المتتالية التى تحدث لك ولكن انفراجة صغيرة تحدث وتغير مزاجك بدرجة كبيرة وتجعلك ممتلئا بالحماس والطاقة للتصدى لكل المشاكل التى تواجهها.


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