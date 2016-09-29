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برج العقرب حظك اليوم الخميس 92/9/2016

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 92/9/2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 92/9/2016

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الصعيد المهنى 

اليوم تكون واثقاً وإيجابياً فيومك مناسب لتكسير أى مقابلة مع العميل ومع ذلك قد تتعرض لقضية تافهة فى النصف الثانى من اليوم، فتؤجل الخطط الخاصة بك من الترفيه أو التسلية.

 

الصعيد العاطفى 

تسعى ليوم جيد مع شريكك الروحى فتستطيع جذب شخص ما إليك كما يمكنك الخروج مع بعض الأصدقاء، فحاول القيام بشىء مختلف إذا كنت ستبقى داخل المنزل. 

 

الصعيد الصحى

قد تصاب ببعض العدوى الجلدية لذلك عليك استخدام مواد التجميل الصحية، فالأمر ضرورى للحفاظ على صحتك كما عليك حماية العين من الغبار كى لا تصاب بالحساسية . 

 

توقعات علماء الأبراج

أنت ذاهب لمواجهة تفاعل كبير اليوم فقد يتطلب منك الأمر شكلا من أشكال المواجهة وكذلك الاعتدال، فسوف توفر الكثير من الغذاء الفكرى فلن تتسامح مع الانحرافات اليوم.


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مصر 365

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