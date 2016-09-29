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برج القوس حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016

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برج القوس حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016 برج القوس حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016

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برج القوس على الصعيد المهني:

تشعر بالتعب من تحمل المسؤولية منذ مدة طويلة فى العمل وتشعر برغبة عارمة فى التهرب من كل شيء والالتفات فقط لنفسك، لكن حاول ألا تفعل ذلك فمن المحتمل أن تنال أخيرًا مكافأة مجزية على مجهوداتك الماضية فلا تضيع كل شيء فى النهاية.

 

على الصعيد العاطفي:

هناك علاقة جديدة واعدة تتطور فى حياتك، ومع ذلك، كبرياؤك وعدم وجود بعد نظر سوف يسبب مشاكل فى هذه العلاقة. ومن الضرورى اتخاذ خطوة إلى الوراء ومنح شريكك الفضاء الخاص بما فيه الكفاية والتوقف عن الاعتداء على مساحته الشخصية.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

قد تكون صحتك متدهورة قليلاً اليوم بسبب الأمراض المتعلقة بالمعدة. فحاول أن تتخذ الاحتياطات اللازمة وتكون حذرًا فى شرب المياه وغيرها من المشروبات الباردة لأنها قد تكون سببا فى الأمراض التى تنقلها المياه. كما أنه من المستحسن أن اليوم الذى تبقى بعيدا عن الغذاء غير الصحى وأكل الشوارع لأنك أكثر عرضة للعدوى.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

هذا هو اليوم المثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولويات المشاريع الخاصة بك. إذا كنت تكاسلت لبعض الوقت وتركت العمل يتراكم ستحدث طفرة فى وقت قريب.

 


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مصر 365

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