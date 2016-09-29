برج الميزان حظك اليوم الخميس 92/9/2016

الصعيد المهنى

يمكنك تحسين العمل الفردى الخاص بك إذا كنت فى حالة تأهب ويقظة حول ما يفعله الآخرون، كما عليك الاستفادة من تجاربك الماضية .

الصعيد العاطفى

أنت عاطفى وتشهد علاقة قوية جداً مع شريك حياتك، فكل علاقة تحتاج مساحة معينة لكى تنمو وتزدهر، كما يمكنك زيارة أصدقائك وعائلتك فهى بحاجة لك.

الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بانتظام واتبع نظاما غذائيا فالوقت ملائم لتذوق الأطعمة المفضلة لديك.

توقعات علماء الأبراج

استمتع بالتواصل مع صديق قديم وأفراد الأسرة، ومن الأفضل عدم البدء بأى أشياء تجريبية اليوم إذا كنت تحاول الحصول على وظيفة أو مشروع، وتأكد من قدرتك على النجاح.