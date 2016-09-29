والد الشاب المنتحر بسوهاج: نجلى انتحر بعد سب والدته من قبل مسئولى التموين

قال يعقوب أديب، والد الشاب أسامة المنتحر بسوهاج، أن نجله اتصل به يوم الواقعة، وكان صوته حزين ، وفى يوم الحادث رد عليه احد الاشخاص وأخبره بخبر وفاته، لافتا إلى أنه تعرض للسب بوالدته ووالدته، وتم إهانته وهو ما أصابه بحالة نفسية سيئة، وبالفاظ نابية، وتم تشميع المحل فى نفس اليوم.

وقال يعقوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساءا الذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى، أن أسامة لدين طفلين، لافتا إلى أن نجله على درجة عالية من الأخلاق، والجميع يعرف ذلك، وأحد المسئولين تعدى بالضرب على صديق لـ"أسامة" وقت الحملة، وهناك فيديو يعرض ذلك،