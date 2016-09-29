أول قرارات رئيس "مستقبل وطن" الجديد.. رشاد يطلق خطته لإعادة هيكلة الحزب

​هنأ المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أعضاء الحزب بكافة الأمانات النوعية والجغرافية بمحافظات الجمهورية بمناسبة ذكرى السنة الهجرية الجديدة وقرب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .

وطالب رشاد، فى بيان له، أعضاء الحزب باعتبارهم صانعى القرار وأصحاب الإرداة الحقيقة فى تطوير الإداء الحزبى وتفعيل دور الأداء الحزبى ودور الحزب الحقيقى فى التعامل مع الجمهور، بتقديم جميع الشكاوى والمقترحات لإعادة الهيكلة الحزبية وتعديل القوانين والمشروعات لعرضها على الهيئة البرلمانية للحزب .

وقدم رئيس الحزب الجديد، خلال البيان الشكر لمحمد بدران رئيس الحزب السابق، على ما قدمه من جهد وما بذله من تفانى فى العمل والإخلاص فى القيادة.