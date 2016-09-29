عضو مجمع البحوث الإسلامية: كلام الحوينى عن الاختلاط يدل على عدم فهم للنصوص

قال الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما يتحدث فيه الشيخ أبو إسحاق الحوينى ليس معناه الاختلاط بمعناه، لافتاً إلى أن هناك مدرجات يجلس عليه البنات فى جهة والشباب فى جهة أخرى، وكلام الحوينى يدل على خلط وعدم فهم للنصوص الإسلامية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أنه غير متصور للكلام الذى يقوله الحوينى حول تحريم الاختلاط فى الجامعات، لأنه يكون هناك وقائع معينة فى المجتمع نحكم عليها طبقاً لنص معين ويتم تطبيقه على الواقع، موضحاً أن الجامعة أو المدرسة محراب للعلم.