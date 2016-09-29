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الشباب والرياضة: صيانة ملعب ستاد أسوان قبل مباراة النصر والزمالك

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الشباب والرياضة: صيانة ملعب ستاد أسوان قبل مباراة النصر والزمالك الشباب والرياضة: صيانة ملعب ستاد أسوان قبل مباراة النصر والزمالك

>أسوان – عبد الله صلاح

أكد هانى رشدى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، استعداد أسوان الرياضى لاستضافة مباراة التعدين والزمالك اليوم الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدورى الممتاز لموسم 2016/2017، مضيفاً أنه تم تقصير نجيلة ملعب المباراة لتتلاءم مع المباريات الرسمية والدولية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم صيانة الكهرباء والإنارة بالكامل داخل الإستاد الرياضى حول المدرجات وغرف الملابس والمدرجات وغرف الاستقبال وغيرها من منشآت تابعة للإستاد كما تم الدفع بـ6 محولات كهربائية استعداداً للمباراة والتى ستقام ليلاً.

وأشار رشدى، إلى أنه تم التنسيق بين رجال الأمن بمديرية امن أسوان ونادى التعدين لدخول الأعداد المسموح بها طبقاً لشروط الاتحاد المصرى لكرة القدم، لافتاً إلى أن الأمن والنادى المستضيف "التعدين"، هما المسئولان فقط عن دخول أصحاب الدعوات والأعداد المسموح لها، وأيضاً هما المسئولين عن دخول الإعلام والصحافة، وليس الشباب والرياضة بأسوان.

 


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