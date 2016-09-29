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منصور بن زايد يستقبل وفد جمعية الصداقة الإماراتية اليابانية

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منصور بن زايد يستقبل وفد جمعية الصداقة الإماراتية اليابانية منصور بن زايد يستقبل وفد جمعية الصداقة الإماراتية اليابانية

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتب سموه في قصر الرئاسة كيتشيرو أوكابي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة بين دولة الإمارات واليابان والوفد المرافق له.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد خلال اللقاء أهمية علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين الصديقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

واطلع سموه على أنشطة وبرامج الجمعية معرباً عن تقديره للجهود الطيبة التي تبذلها الجمعية في تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والصحي والتعليمي والثقافي وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

ومن جانبه أشاد كيتشيرو أوكابي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة بين دولة الإمارات واليابان بدور سمو الشيخ منصور بن زايد في دعم نشاطات الجمعية منوهاً بما تشهده الإمارات واليابان من تقدم وتطور على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.

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