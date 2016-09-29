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هزاع بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الظاهري والكعبي

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هزاع بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الظاهري والكعبي هزاع بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الظاهري والكعبي

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله هزام الظاهري بمناسبة زفاف نجله محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم إلى كريمة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي. وتخلل الحفل الذي حضره عدد من الشيوخ والمسؤولين والمدعوين وأقارب العريس عروض من الفنون الشعبية.

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