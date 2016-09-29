عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم الجهود العالمية في التنمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي علاقات التعاون بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين خاصة في القطاعات الاستثمارية، مؤكداً سموه أن علاقات دولة الإمارات الخارجية وانفتاحها على دول العالم كافة بتوجيهات قيادتها الرشيدة تساهم في دعم الجهود العالمية لتعزيز خيارات التنمية في جميع الدول النامية والمجتمعات.

جاء ذلك خلال استقبال جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي أول من أمس في العاصمة اوتاوا .. لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، حيث نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رئيس الوزراء الكندي الذي حمله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التقدم والازدهار.

تعاون ثنائي

وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا في المجالات كافة، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة لدى البلدين.

من جانبه رحب رئيس الوزراء الكندي بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مشيرا إلى أن زيارة سموه لكندا تعكس الحرص المشترك لدى قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير علاقاتهما الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وتأتي زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى كندا في إطار تبادل الزيارات على المستوى الرفيع بين البلدين.

مستشار الأمن القومي

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أول من أمس في العاصمة الكندية اوتاوا دانييل جون مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الكندي، وناقش اللقاء آفاق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا وما تشهده من ازدهار وتنام كبيرين وبحث سبل التعاون القائمة والاستمرار في تعزيزها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والسياسية على المنطقة وجهود البلدين في دعم أسس الاستقرار والسلام فيها.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين البلدين بما يعزز الجهود في خدمة المجتمع ويرسخ العلاقة القائمة بين الجانبين في مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة.

ورحب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الكندي بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مثنياً على العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة.

تبادل وجهات النظر

والتقى سموه أول من أمس في العاصمة الكندية اوتاوا ستيفان ديون وزير الخارجية الكندي.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم استعراض التعاون في مختلف المجالات إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية العلاقات بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

ورحب وزير الخارجية الكندي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مشيراً إلى أن زيارة سموه إلى كندا تعكس حرص قيادتي البلدين المشترك على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاءات محمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا ومحمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.

بحث التعاون مع وزير الهجرة الكندي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أول من أمس جون ماكلوم وزير الهجرة الكندي في العاصمة أوتاوا. وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة. حضر اللقاء محمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا ومحمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.أوتاوا - وام

وزيرة كندية تشيد بجهود الإمارات المشرّفة دولياً

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أول من أمس في العاصمة الكندية اوتاوا ماري كلود بيبو وزيرة التنمية الدولية والفرنكوفونية في كندا، وأشادت وزيرة التنمية الدولية والفرنكوفونية بالجهود المشرفة التي تبذلها دولة الإمارات على صعيد التنمية الدولية، مثمنة التطورات المتنامية في مختلف المجالات التي تشهدها مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت وزيرة التنمية الدولية والفرنكوفونية بالجهود المشرفة التي تبذلها دولة الإمارات على صعيد التنمية الدولية .. مثمنة التطورات المتنامية في مختلف المجالات التي تشهدها مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين..