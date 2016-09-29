سعود القاسمي: الأعراس الجماعية استكمال لمسيرة الخير

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأبنائهم المواطنين، وتوجيهات سموهم الأبوية بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين في الزواج من أبناء الوطن، ودعم حياتهم الاجتماعية بما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم.

وقال سموه إن الأعراس الجماعية التي تقام في ربوع دولتنا تأتي استكمالاً لمسيرة الخير والعطاء التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه قائد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أعضاء اللجنة العليا المنظمة للعرس الجماعي لعام 2016 برأس الخيمة، بحضور رجال الأعمال فهد الشيراوي صاحب المبادرة الاجتماعية والأعضاء كافة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أهمية المبادرات الاجتماعية المستدامة التي يتبناها رجال الأعمال، كجزء من المشاركة الاجتماعية ومواكبة للتوجهات الحكومية والمواثيق العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية التي من شأنها تعزيز دور مشاريع التنمية الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع الجهود الملموسة لحكومة دولة الإمارات.

وأشار سموه إلى ضرورة تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لدى رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص كركيزة أساسية في نشاطاتهم واستثماراتهم لتعزيز العمل الخيري والاجتماعي، لما يمثله من التزام أخلاقي تجاه الوطن والمواطن، وارتكازاً على ما يدعو إليه الدين الإسلامي من تكافل وتراحم بين أبناء المجتمع الواحد.

وعبّر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن سروره لمشاركته وحضوره حفل زفاف أبنائه من شباب الوطن الذي سيتزامن مع أفراح الوطن في الثاني من ديسمبر المجيد لليوم الوطني 45 للدولة، مطالباً سموه اللجنة المنظمة ببذل كل الجهود لنجاح هذا العرس الجماعي، وإضفاء الفرح والبهجة على نفوس الجميع.

عادات

وقالت مريم عبد الله الشحي، رئيسة مفوضية مرشدات رأس الخيمة عضوة اللجنة المنظمة، إن العرس الجماعي لعام 2016 برأس الخيمة يتضمن العديد من الأفكار الاحتفالية الجديدة، بما يعكس العادات والتقاليد العربية الأصيلة، متضمناً عروضاً للفنون الشعبية المتميزة التي تواكب احتفالات الدولة باليوم الوطني، ومرحبةً بمشاركة شباب الوطن وفرق الفنون الشعبية الإماراتية في إحياء هذه الفعالية التي تسهم فيها الجمعيات وأعضاؤها لدعم شباب الوطن، مشجعةً هذا النسيج الاجتماعي الذي يحفظ المجتمع ويصونه.