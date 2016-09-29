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محمد بن زايد: الإمارات تتطلع إلى استقرار ليبيا ودورها كدولة فاعلة في محيطها

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محمد بن زايد: الإمارات تتطلع إلى استقرار ليبيا ودورها كدولة فاعلة في محيطها محمد بن زايد: الإمارات تتطلع إلى استقرار ليبيا ودورها كدولة فاعلة في محيطها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم مساعي المصالحة الوطنية الليبية الشاملة والهادفة إلى الوحدة والتضامن من أجل أمن واستقرار ومستقبل ليبيا وجهودها في محاربة العنف والتطرف والإرهاب.

وتمنى سموه لليبيا وشعبها الشقيق كل التوفيق والنجاح في جهودهم من أجل استعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع ليبيا والعمل على تنميتها وازدهارها في المجالات كافة.

كما أكد سموه خلال استقباله أمس في قصر الشاطئ فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي الذي يقوم بزيارة للبلاد حالياً، تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب الليبي الشقيق وتطلعها إلى استقرار ليبيا ودورها كدولة فاعلة في محيطها.

وأشار سموه إلى دعم دولة الإمارات لحكومة الوفاق الوطني وعملها مع المجتمع الدولي بكل جد واخلاص لمساندة الليبيين للخروج من هذه الأزمة مجتمعين ومتحدين ومتطلعين الى المستقبل بروح التفاؤل والإيجابية.

ورحب سموه بفايز السراج والوفد المرافق وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

تطورات

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الليبية وتطورات المصالحة الوطنية والمساعي المحلية والإقليمية والدولية في هذا الشأن.

وأحاط رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالخطوات العملية التي تنفذها حكومة الوفاق في تسريع المصالحة الوطنية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة وتعزيز الشراكة السياسية بينها، إضافة إلى جهود الليبية في محاربة التنظيمات الإرهابية.

شكر وتقدير

من جانبه أعرب فايز السراج عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها الدائم لجهود ارساء وبناء المؤسسات الوطنية الليبية وتقديم المبادرات الإنسانية المختلفة بما يساهم في تخفيف المعاناة عن الشعب الليبي.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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