أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تشكيل مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد للمعرفة»

Google+ Print
تشكيل مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد للمعرفة» تشكيل مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد للمعرفة»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - رعاه الله - بصفته حاكماً لإمارة دبي قراراً بتشكيل مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2016 على أن يشكل مجلس أمناء الجائزة بعضوية كل من، جمال خلفان بن حويرب نائباً للرئيس وممثلين عن كل من جامعات الإمارات العربية المتحدة والقاهرة ونانيانغ التكنولوجية وأوكسفورد وممثل عن «ناشيونال جيوغرافيك» وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تتم تسمية ممثلي تلك الجهات من قبل مسؤوليها.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. يذكر أن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» هي جائزة سنوية تهدف وفق مرسوم تأسيسها إلى تكريم أصحاب المساهمات المتميزة في مجال المعرفة وتحفيز الأفراد والجهات العامة والخاصة داخل إمارة دبي وخارجها على الإبداع والابتكار وإرساء دعائم المعرفة.

كما تهدف الجائزة إلى المساهمة في بناء المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتعميق الثقافة المعرفية والمحافظة على المنجزات الفكرية والإبداعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا