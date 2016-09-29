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عبد الحفيظ: عن حظوظ الأهلي في الفوز بالدوري.. وحقيقة أزمة صالح جمعة

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عبد الحفيظ: عن حظوظ الأهلي في الفوز بالدوري.. وحقيقة أزمة صالح جمعة عبد الحفيظ: عن حظوظ الأهلي في الفوز بالدوري.. وحقيقة أزمة صالح جمعة

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الحديث عن فوز الفريق بلقب الدوري المصري للموسم الحالي مبكرا جدا رغم تحقيق الفوز في الجولات الثلاث الأولى من المسابقة.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة للدوري، في المباراة التي جمعتهما بملعب بتروسبورت. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة للصحفيين: "الفوز في الجولات الأولى من الدوري يرفع الضغوط عن الفريق قبل النهاية مع احتدام المنافسة".

وأضاف "المباراة كانت صعبة أمام فريق استطاع أن يحصل على 5 نقاط أمامنا في الموسم الماضي وكنا الأفضل طوال اللقاء".

وتابع "الفريق سيحصل على راحة سلبية 3 أيام بسبب التوقف الدوري ونعود للتدريبات الأحد المقبل لنخوض مباراتين وديتين استعدادا لمواجهة الداخلية يوم 15 أكتوبر".

ثم انتقل للحديث عن أزمة صالح جمعة: "وجود صالح في قائمة المباراة دليل على عدم وجود أي مشكلة معه".

وتابع "عقوبة اللاعب كانت منذ فترة طويلة والإعلام عرف بشأنها مؤخرا وهذا لا علاقة لنا به وهو مستمر معنا في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي".

وأضاف: "نتعامل في النادي مثل البيت، وكان للإدارة رد فعل مناسب تجاه ما فعله اللاعب، فليس من الضروري الإعلان عن العقوبة في وقتها".

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فيديو اليوم السابع