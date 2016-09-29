كارتيرون يجيب - هل تأثر دجلة برحيل مالودا وستانلي؟

حدد باتريس كارتيرون المدير الفني لوادي دجلة عن إمكانية تأثر قوة الفريق برحيل الثنائي ستانلي أوهاويتشي والنجم الفرنسي فلوران مالودا.

وانتقل ستانلي إلى صفوف الزمالك على سبيل الإعارة، بينما عاد مالودا مجددًا لناديه في الدوري الهندي بعد 6 أشهر معارًا إلى دجلة.

وبسؤاله عن تأثر دجلة برحيل الثنائي، رد كارتيرون: "الوقت مبكر للغاية للحديث عن ذلك، فالموسم لا يزال طويلاً للغاية، وهناك فرصة للاعبين الحاليين لإثبات قدراتهم".

وأضاف المدرب الفرنسي "سياسة النادي تركز على منح الفرصة للاعبين الشباب، ولدينا السنغالي إبراهيما نداي، يبلغ 18 عامًا، وخامة مبشرة للغاية".

وعن الخسارة أمام الأهلي 1-2، قال المدير الفني لوادي دجلة: "فخور بفريقي، فالأداء كان أفضل من اللقاء الذي فزنا به على الأهلي في الدور الثاني الموسم الماضي".

وأتم باتريس كارتيرون "مستوى الفريق سيزيد، وأداء اللاعبين سيتطور مع توالي المباريات".