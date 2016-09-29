منتخب مصر: حجازي قد يشارك أمام الكونجو

بات أحمد حجازي مدافع الأهلي جاهزًا للمشاركة في مباراة الكونجو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، رغم غياب اللاعب أكثر من شهرين لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وبرر أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب ضم مدافع الأهلي، قائلاً: "حجازي لعب 95% من المباريات الرسمية للمنتخب في الفترة الأخيرة، ومن الوارد أن يلعب مباراة الكونجو".

وأضاف عبر قناة الأهلي "أعتقد أنه سيكون جاهزًا، حيث كان يتعافى من إصابته على مدار شهرين، كما يتبقى أسبوعين على مواجهة الكونجو، فالفترة مناسبة للغاية".

وتابع "حجازي وربيعة حالة استثنائية، لقد اعتمد عليهما المنتخب رغم عدم مشاركتهما في المباريات مع فيورنتينا وسبورتنج لشبونة، ولكن يبدو أن البعض تناسى ذلك".

وأتم أسامة نبيه "نعاني من مشاكل في بعض المراكز بالملعب، وسنكون حريصين كل الحرص على مصلحة اللاعب، وبشكل عام اللاعب طبيب نفسه".