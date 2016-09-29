وفاة والدة وشقيقة أيمن أشرف

توفيت والدة وشقيقة أيمن أشرف لاعب فريق سموحة في حادث سير بمدينة الإسكندرية يوم الأربعاء.

وأثناء مرورهما لطريق الكورنيش في منطقة كليوبترا صدمتهما سيارة تسير بسرعة.

وتعيش أسرة اللاعب في مدينة المنصورة وتأتي لزيارته وقضاء عدة أيام معه من فترة لأخرى في الإسكندرية بسبب تواجده مع فريق سموحة دائما.

وفور وقوع الحادثة ذهب جميع لاعبي فريق سموحة مع اللاعب إلى المستشفى رفقة عاطف حنفي مدير إدارة الكرة في النادي.

وقال حنفي لـFilGoal.com: "أمرت جميع اللاعبين بمغادرة المستشفى بسبب حالة أيمن أشرف الصعبة والصدمة التي يعاني منها".

وأضاف "صباح غدا سيتم تشييع جثمان الراحلتين إلى المنصورة لإجراء مراسم الدفن في المقابر الخاصة بعائلة اللاعب".

ويقدم FilGoal.com خالص التعازي للاعب ويتمنى لأسرته الصبر والسلوان.