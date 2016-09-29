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منتخب مصر: استبعاد غالي وعاشور؟ لدينا عناصر تجيد أكثر من وظيفة

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منتخب مصر: استبعاد غالي وعاشور؟ لدينا عناصر تجيد أكثر من وظيفة منتخب مصر: استبعاد غالي وعاشور؟ لدينا عناصر تجيد أكثر من وظيفة

قدم أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مبررات جديدة لاستبعاد ثنائي الأهلي حسام غالي وحسام عاشور من القائمة التي ستخوض مواجهة الكونجو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وصرح نبيه عبر قناة الأهلي: "لست المدير الفني للمنتخب، بل إن كوبر هو من يضع استراتيجية الفريق، وصاحب الكلمة والأخيرة في استبعاد أو ضم أي لاعب بعد استشارة الجهاز المعاون".

وأوضح "نخطط لضم 3 لاعبين في كل مراكز، ونبحث عن عناصر تجيد في أكثر من مكان، ولديها حلول داخل الملعب".

واستطرد "على سبيل المثال فإن عمر جابر وأحمد فتحي يجيدان أداء أدوار خط الوسط واللعب في مراكز أخرى".

واختتم مدرب : "غالي لاعب مميز، ولديه خبرات عريضة، ومواصفات مختلفة عن باقي اللاعبين في هذا المركز، ولكن محمد النني قادر على أداء نفس أدواره".

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