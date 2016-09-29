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طارق سليمان: إكرامي ' الحارس الأوحد ' للأهلي

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طارق سليمان: إكرامي ' الحارس الأوحد ' للأهلي طارق سليمان: إكرامي ' الحارس الأوحد ' للأهلي

أشاد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي بأداء شريف إكرامي في أول ثلاث مباريات للفريق ببطولة الدوري.

وقال طارق سليمان عبر قناة "دي إم سي": "إكرامي يستعيد الثقة تدريجيًا مع مرور المباريات، خاصة أن الفريق يحقق الانتصارات".

وأضاف: "في ثلاث مباريات، دخل مرمى الأهلي هدف وحيد من ركلة جزاء، إلا أن إكرامي تعامل بشكل جيد، رغم عدم تعرضه لاختبارات حقيقية".

وتابع: "استرداد الثقة مطلوب لشريف إكرامي، وعودته لصفوف طبيعية، فهو الحارس الأساسي لمصر في السنوات الأخيرة".

وواصل "الحراس الأربعة للأهلي يتدربون بشكل جيد، ولكن لا مجال لتدوير مشاركتهم في المباريات، فالحارس الأوحد ظاهرة في العالم كله باستثناء برشلونة وريال مدريد، فهما حالة شاذة".

وأتم "من الوارد أن يستفسر حارس مرمى عن عدم مشاركته في المباريات، ويتحدث في ذلك مع الجهاز الفني، إلا أن القرار يبقى في يد المدير الفني".

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