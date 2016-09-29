حوار في الجول - مدرب التعدين يتحدث عن مفاجأة يجهزها للزمالك ' صاحب الفريقين ' .. وستانلي الخطير

"الزمالك يملك أفضل لاعبين في مصر.. بل في الواقع يمتلك فريقين" حمادة رسلان المدير الفني للنصر للتعدين يتحدث في حوار مطول مع FilGoal.com عن مواجهة القلعة البيضاء.

ويحل الزمالك ضيفا على التعدين في استاد أسوان في الثامنة مساء الخميس في انطلاقة مشواره بالدوري المصري بعد تأجيل مباراتين له بسبب مشاركته الإفريقية.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع حمادة رسلان والذي تحدث فيه عن مفاجأة يجهزها للزمالك.

- في البداية، ماذا عن تقييمك لأول مشاركة بالدوري المصري للنصر للتعدين حتى الآن؟

كنا سيئين في البداية، اللاعبون كانوا "مخضوضين" في مباراة إنبي بشكل مبالغ فيه، وهذا يرجع لقلة الخبرات ورهبة اللعب في الممتاز.

نجحنا في تدارك الإخفاق ضد إنبي أمام المصري وكنا الأفضل على فترات وجاءت أهداف المنافس من أخطاء في التمركز، وسنسعى لعلاج ذلك أمام الزمالك.

- وأين ترى خطورة الزمالك وماذا تجهز لمواجهتهم؟

الزمالك فريق كبير وقطب من قطبي الكرة المصرية ويملك أفضل لاعبي مصر، بل هو يمتلك فريقين فعليا، فريق أساسي وآخر احتياطي.

نخطط لمفاجأتهم في مباراة الخميس، سنحاول الحفاظ على نظافة شباكنا أكبر وقت ممكن وسنغلق مفاتيح اللعب وسنعمل على تضييق المساحات.

سنحاول أن نلعب بشكل جماعي ولا نمنح لهم فرصة لاستخدام حلولهم الفردية.

- وهل تعتبر خروج باسم مرسي هداف الفريق وبعض الأساسيين من القائمة استهانة بالنصر للتعدين؟

كل مدير فني حر في اختياراته، وأثق جدا أن مؤمن سليمان شخص يعمل بجد ولا يعرف التهاون وبالتأكيد سيحذر لاعبيه أمام النصر.

وكما قلت فالزمالك يملك لاعبين مميزين وفريقين ولا يقلون أبدا عن الأساسيين، فهناك ستانلي أوهاويتشي الخطير جدا وخط هجوم ناري مثل شيكابالا ومصطفى فتحي وصلاح ريكو وغيرهم.

فضلا عن أحمد جعفر الذي لا يقل خطورة عن باسم مرسي، مميز جدا ويمتلك إمكانات كبيرة.

- الزمالك ربما يضع في حسبانه مواجهة صن داونز عندما يلعب ضدكم أو يقوم بإعداد بعض اللاعبين.. فهل ستستغل ذلك؟

مواجهة صن داونز بالطبع أهم من النصر لأنه نهائي بطولة إفريقيا وله حسابات خاصة.. أحترم فكر مؤمن سليمان بالتأكيد.

وفي النهاية أتمنى تتويج الزمالك بالبطولة.