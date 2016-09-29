أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حوار في الجول - مدرب التعدين يتحدث عن مفاجأة يجهزها للزمالك ' صاحب الفريقين ' .. وستانلي الخطير

Google+ Print
حوار في الجول - مدرب التعدين يتحدث عن مفاجأة يجهزها للزمالك ' صاحب الفريقين ' .. وستانلي الخطير حوار في الجول - مدرب التعدين يتحدث عن مفاجأة يجهزها للزمالك ' صاحب الفريقين ' .. وستانلي الخطير

"الزمالك يملك أفضل لاعبين في .. بل في الواقع يمتلك فريقين" حمادة رسلان المدير الفني للنصر للتعدين يتحدث في حوار مطول مع FilGoal.com عن مواجهة القلعة البيضاء.

ويحل الزمالك ضيفا على التعدين في استاد أسوان في الثامنة مساء الخميس في انطلاقة مشواره بالدوري المصري بعد تأجيل مباراتين له بسبب مشاركته الإفريقية.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع حمادة رسلان والذي تحدث فيه عن مفاجأة يجهزها للزمالك.

- في البداية، ماذا عن تقييمك لأول مشاركة بالدوري المصري للنصر للتعدين حتى الآن؟

كنا سيئين في البداية، اللاعبون كانوا "مخضوضين" في مباراة إنبي بشكل مبالغ فيه، وهذا يرجع لقلة الخبرات ورهبة اللعب في الممتاز.

نجحنا في تدارك الإخفاق ضد إنبي أمام المصري وكنا الأفضل على فترات وجاءت أهداف المنافس من أخطاء في التمركز، وسنسعى لعلاج ذلك أمام الزمالك.

- وأين ترى خطورة الزمالك وماذا تجهز لمواجهتهم؟

الزمالك فريق كبير وقطب من قطبي الكرة المصرية ويملك أفضل لاعبي مصر، بل هو يمتلك فريقين فعليا، فريق أساسي وآخر احتياطي.

نخطط لمفاجأتهم في مباراة الخميس، سنحاول الحفاظ على نظافة شباكنا أكبر وقت ممكن وسنغلق مفاتيح اللعب وسنعمل على تضييق المساحات.

سنحاول أن نلعب بشكل جماعي ولا نمنح لهم فرصة لاستخدام حلولهم الفردية.

- وهل تعتبر خروج باسم مرسي هداف الفريق وبعض الأساسيين من القائمة استهانة بالنصر للتعدين؟

كل مدير فني حر في اختياراته، وأثق جدا أن مؤمن سليمان شخص يعمل بجد ولا يعرف التهاون وبالتأكيد سيحذر لاعبيه أمام النصر.

وكما قلت فالزمالك يملك لاعبين مميزين وفريقين ولا يقلون أبدا عن الأساسيين، فهناك ستانلي أوهاويتشي الخطير جدا وخط هجوم ناري مثل شيكابالا ومصطفى فتحي وصلاح ريكو وغيرهم.

فضلا عن أحمد جعفر الذي لا يقل خطورة عن باسم مرسي، مميز جدا ويمتلك إمكانات كبيرة.

- الزمالك ربما يضع في حسبانه مواجهة صن داونز عندما يلعب ضدكم أو يقوم بإعداد بعض اللاعبين.. فهل ستستغل ذلك؟

مواجهة صن داونز بالطبع أهم من النصر لأنه نهائي بطولة إفريقيا وله حسابات خاصة.. أحترم فكر مؤمن سليمان بالتأكيد.

وفي النهاية أتمنى تتويج الزمالك بالبطولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب