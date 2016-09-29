أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روبن: علينا التعلم من الخسارة أمام أتلتيكو

Google+ Print
روبن: علينا التعلم من الخسارة أمام أتلتيكو روبن: علينا التعلم من الخسارة أمام أتلتيكو

برلين،(إفي): قال الجناح الهولندي اريين روبن إن على فريقه بايرن ميونيخ التعلم من خسارته بهدف أمام أتليتكو مدريد، والتي تعد الاولى للفريق البافاري هذا الموسم، والتحلي بالهدوء والتفكير فيما هو قادم.

وبسؤاله عما إذا كان تحقيق الفوز على الروخيبلانكوس يمثل مهمة صعبة، أضاف أنه لاتزال هناك مباراة إياب بين الفريقين، ولكنه أكد أنها لن تكون سهلة.

وقال لقناة (زد دي اف) الالمانية: "لدينا مباراة الإياب ولكن من الواضح أنها ستكون صعبة لأننا سندخلها ونحن مهزومين. علينا التعلم مما حدث والتحلي بالهدوء".

وعن أتلتيكو، قال إنه فريق يشعر بالراحة في التراجع للدفاع وعندما تكون لديه الكرة ينطلق سريعا نحو الهجمة المرتدة.

وقال "إنه فريق صعب للغاية، يشعرون بالراحة في الخلف وينطلقون نحو الهجمة المرتدة عندما يمتلكون الكرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع