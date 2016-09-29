روبن: علينا التعلم من الخسارة أمام أتلتيكو

برلين،(إفي): قال الجناح الهولندي اريين روبن إن على فريقه بايرن ميونيخ التعلم من خسارته بهدف أمام أتليتكو مدريد، والتي تعد الاولى للفريق البافاري هذا الموسم، والتحلي بالهدوء والتفكير فيما هو قادم.

وبسؤاله عما إذا كان تحقيق الفوز على الروخيبلانكوس يمثل مهمة صعبة، أضاف أنه لاتزال هناك مباراة إياب بين الفريقين، ولكنه أكد أنها لن تكون سهلة.

وقال لقناة (زد دي اف) الالمانية: "لدينا مباراة الإياب ولكن من الواضح أنها ستكون صعبة لأننا سندخلها ونحن مهزومين. علينا التعلم مما حدث والتحلي بالهدوء".

وعن أتلتيكو، قال إنه فريق يشعر بالراحة في التراجع للدفاع وعندما تكون لديه الكرة ينطلق سريعا نحو الهجمة المرتدة.

وقال "إنه فريق صعب للغاية، يشعرون بالراحة في الخلف وينطلقون نحو الهجمة المرتدة عندما يمتلكون الكرة".