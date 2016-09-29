الشرقية تنهى استعداداتها لانطلاق مهرجان الخيول

أنهت محافظة الشرقية، كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية فى دورته الــ21، والذى تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، تحت رعاية يحيى راشد وزير السياحة واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية يومى الخميس والجمعة 29 -30 سبتمبر بقرية الفروسية بمركز بلبيس بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية والقيادات الشعبية والتنفيذية ومربى ومحبى الخيول العربية .

وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفية على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بصورة مشرفه تليق بعراقة وأصالة المحافظة مشدداً على ضرورة التزام القائمين على الإشراف بتقديم الفقرات المشاركة فى المهرجان بالتوقيت الزمنى المحدد لها.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لأرض المهرجان الكائنة بطريق القاهرة- بلبيس الصحراوى "قرية الفروسية" لمتابعة كافة الاستعدادات النهائية لانطلاق المهرجان غداً العاشرة صباحاً .

ونبه المحافظ على ضرورة تفعيل مجموعات العمل المشاركة فى الإشراف وتنظيم عمل المهرجان، وأضاف المحافظ أن المحافظة تستأثر بنحو 80 % من إنتاج الخيول العربية الأصيلة فى مصر وتمتلك ثلث الآثار فضلاً عن إمكانيات سياحية ضخمة فى مختلف المجالات الدينية – الثقافية – الصيد بخلاف المناطق الآثرية بمنطقتى تل بسطة وصان الحجر.