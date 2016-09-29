فوائد عجيبة لمعجون الأسنان بعيدًا عن الاستخدام المعتاد

بعيداً عن الإستخدام المعتاد لمعجون الأسنان، يمكن استغلاله في وظائف أخرى مبتكرة، وكحل لمشاكل تواجهنا يومياً.

- تنظيف اليد بعد وجبات السمك بعد تناول الفراخ المشوية أو وجبات السمك أو تنظيف البصل، تعلق الرائحة باليد، لكن يمكن التخلص منها بسهولة بواسطة معجون الأسنان.. نضع القليل من المعجون على اليد ونغسلها بالطريقة الطبيعية.

- تنظيف نظارات الغوص خدعة يعرفها معظم الغواصين، فبدلا من شراء النظارات الثمينة، يمكن تنظيف النظارات القديمة وإزالة الضباب منها، بواسطة وضع القليل من المعجون على كل عدسة، وفركها باليد في حركة دائرية.

- إزالة خطوط الكتابة من الحائط رسومات الأطفال على الحائط بالألوان الخشبية، أو ألوان الشمع يمكن التخلص منها عن طريق وضع القليل من معجون الأسنان على قطعة قماش، وفرك الحائط بها.

- التخلص من رائحة الزجاجات البلاستيكية زجاجات الأطفال أو التي تستخدم أكثر من مرة، تنشأ بها رائحة كريهة يصعب إزالتها بعد غسلها، ويمكن فركها من الداخل بفرشاة ومعجون الأسنان، ثم غسلها بالطريقة العادية لتختفي منها الرائحة تماما.

- تلميع الذهب والماس بواسطة فرشاة أسنان ناعمة جدا، يمكن تلميع الذهب والماس بالقليل من معجون الأسنان عليها، وشطفه سريعا قبل أن يجف المعجون، لكن لا تستخدم هذه الطريقة مع اللؤلؤ حتى لا يصاب بخدوش.

- إزالة البقع الصعبة معجون الأسنان يعمل بكفاءة لإزالة البقع الصعبة أو أحمر الشفاه على قطع الملابس المفضلة لديك، يمكن وضع القليل جدا من المعجون على البقعة مباشرة وفركها قليلا، ثم غسل القطعة بالكامل بالطريقة العادية، لكن يجب الحذر من استخدام معجون الأسنان، الذي يوجد به نسبة تبييض على الملابس الملونة.

- تلميع مصابيح السيارة الأمامية غسل المصابيح بالصابون فقط قد يجعلها ضبابية، لكن إضافة القليل من المعجون يجعلها تلمع وكأنها جديدة.

- سد فتحات المسامير في الحائط إذا كان الحائط به فتحات مسامير سابقة يمكنك تغطيتها بالقليل من معجون الأسنان، وتركه ليجف وحده.

- إزالة خدوش الـDVD إذا كان الـCD أو الـDVD، به الكثير من الخدوش التي تؤثر على جودته، يمكن وضع القليل من معجون الأسنان على الخدوش، وفركها قليلا ثم مسحها بقطعة قماش جافة.

- تنظيف المكواة تراكم الصدأ على المكواة يمكن إزالته بسهولة بقطعة قماش مبللة، عليها القليل من معجون الأسنان ومسحها وهي باردة، ثم تجفيفها بقطعة قماش أخرى.

- تلميع الفضة الملاعق والشوك والسكاكين والفازات وحاملات الشمع يمكن تلميعهم بواسطة معجون الأسنان، نضع القليل على قطعة قماش ونمسح بهم القطعة المراد تلميعها ثم نمسحها بقطعة قماش أخرى.

- تلميع البالوعات والحنفيات يستخدم معجون الأسنان لتلميع الحنفيات والبالوعات في الحمام أو المطبخ.

- التخلص من خدوش شاشة التليفون على قماشة قطنية يوضع المعجون وينظف به الخدوش، ثم مسحها بقطعة قماش أخرى. 14- تلميع الأحذية وتنظيف البيضاء منها في المرة القادمة عندما يتسخ الحذاء الخاص بك لا تتخلص منه، فقط بفرشاة أسنان والمعجون يمكن إعادته نظيفاً كما كان.