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ضبط سيارة تحمل لوحات معدنيه مزوره أثناء حملة مرورية بمنيا القمح

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ضبط سيارة تحمل لوحات معدنيه مزوره أثناء حملة مرورية بمنيا القمح ضبط سيارة تحمل لوحات معدنيه مزوره أثناء حملة مرورية بمنيا القمح

ضبط سيارة مسروقة بمنيا القمح

تمكن النقيب عمرو الكاشف الضابط بإدارة مرور منيالقمح من ضبط سيارة بدون أوراق وتحمل لوحات معدنيه مزيفه وذلك أثناء حملة مرورية فى شوارع مدينة منيالقمح ، حيث تم التحفظ على السيارة وحجزها في وحدة مرور منيا القمح وتحرير محضر لسائقها وإحالته للنيابة العامة للتحقيق .
> يذكر أن تلك السيارة تعد رقم 14 التى يضبطها النقيب عمرو الكاشف منذ نقله للعمل بإدارة مرور منيالقمح .

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