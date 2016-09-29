زكى فطين ضيف أولى حلقات برنامج “اعترافات” مع بثينة كامل..غدًا

كتبت- إنجي لطفي

تبدأ الإعلامية الكبيرة بثينة كامل في العاشرة مساء غدا الخميس، انطلاقتها الجديدة من خلال قناة العاصمة الجديدة حيث تستضيف في برنامجها ” اعترافات لـ بثينة كامل”، المخرج الكبير زكي فطين عبد الوهاب الذي يعترف لأول مرة عن أسرار والدته ليلي مراد، والمخرج علي بدرخان، ويرد لأول مرة عن كل ما سبق وتم نشره.

كما يتطرق الحديث إلى كثير من أسراره الخاصة، ويفجر فطين مفاجأة من العيار الثقيل جدًا خلال الحلقة، وتأتي الحلقة الأولى لتنفي كل ما أثير حول طبيعة البرنامج خلال المرحلة الماضية، حيث حرصت بثينة التكتم على تفاصيله لتشويق المشاهدين.