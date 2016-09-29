أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استطلاع: كلينتون تفوقت على ترامب في المناظرة التلفزيونية الأولى

Google+ Print
استطلاع: كلينتون تفوقت على ترامب في المناظرة التلفزيونية الأولى استطلاع: كلينتون تفوقت على ترامب في المناظرة التلفزيونية الأولى

المناظرة الأولى بين كلينتون وترامب – رويترز

أظهر استطلاع لـ«رويترز- إبسوس» نشر اليوم الأربعاء أن أغلبية الأمريكيين يقولون إن هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة فازت في المناظرة الرئاسية التي جرت يوم الاثنين لكن أداءها لم يرفع فيما يبدو مستوى تأييدها بين الناخبين المحتملين.

جرى الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل ما يزيد على 2000 شخص يوم الثلاثاء وأظهر أن 56 % من البالغين الأمريكيين شعروا أن أداء كلينتون كان أفضل من في أول مناظرة تلفزيونية ضمن ثلاث مناظرات مقابل 26 % شعروا أن أداء ترامب كان أفضل.

وينظر إلى مناظرات انتخابات الرئاسة الأمريكية على أنها اختبار حاسم لخطط وسياسات المرشحين. وتمثل المناظرات أيضا منبرا للمرشحين لمحاولة الفوز بأصوات ملايين الناخبين المترددين.

ومن بين الذين يتوقع أن يشاركوا في الانتخابات التي تجرى في الثامن من نوفمبر قال 34 % إنهم شعروا أن المناظرة غيرت وجهة نظرهم في كلينتون بطريقة إيجابية بينما قال 19 % نفس الشيء بالنسبة لترامب.

وقال 31 % من الناخبين المحتملين إن المناظرة حسنت فرص كلينتون للوصول إلى البيت الأبيض بينما قال 16 % إن ترامب استفاد من المناظرة.

وعلى الرغم من ذلك فإن أداء كلينتون لم يؤثر بشكل يذكر فيما يبدو على تأييدها وسط الناخبين المحتملين. وأظهر الاستطلاع أن 42 % يؤيدون كلينتون بينما يؤيد 38 % ترامب. وخلال الأسابيع القليلة الماضية حافظت كلينتون على تقدمها على ترامب بنحو 4 نقاط مئوية إلى 6 نقاط مئوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي