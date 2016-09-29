استطلاع: كلينتون تفوقت على ترامب في المناظرة التلفزيونية الأولى

أظهر استطلاع لـ«رويترز- إبسوس» نشر اليوم الأربعاء أن أغلبية الأمريكيين يقولون إن هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة فازت في المناظرة الرئاسية التي جرت يوم الاثنين لكن أداءها لم يرفع فيما يبدو مستوى تأييدها بين الناخبين المحتملين.

جرى الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل ما يزيد على 2000 شخص يوم الثلاثاء وأظهر أن 56 % من البالغين الأمريكيين شعروا أن أداء كلينتون كان أفضل من ترامب في أول مناظرة تلفزيونية ضمن ثلاث مناظرات مقابل 26 % شعروا أن أداء ترامب كان أفضل.

وينظر إلى مناظرات انتخابات الرئاسة الأمريكية على أنها اختبار حاسم لخطط وسياسات المرشحين. وتمثل المناظرات أيضا منبرا للمرشحين لمحاولة الفوز بأصوات ملايين الناخبين المترددين.

ومن بين الذين يتوقع أن يشاركوا في الانتخابات التي تجرى في الثامن من نوفمبر قال 34 % إنهم شعروا أن المناظرة غيرت وجهة نظرهم في كلينتون بطريقة إيجابية بينما قال 19 % نفس الشيء بالنسبة لترامب.

وقال 31 % من الناخبين المحتملين إن المناظرة حسنت فرص كلينتون للوصول إلى البيت الأبيض بينما قال 16 % إن ترامب استفاد من المناظرة.

وعلى الرغم من ذلك فإن أداء كلينتون لم يؤثر بشكل يذكر فيما يبدو على تأييدها وسط الناخبين المحتملين. وأظهر الاستطلاع أن 42 % يؤيدون كلينتون بينما يؤيد 38 % ترامب. وخلال الأسابيع القليلة الماضية حافظت كلينتون على تقدمها على ترامب بنحو 4 نقاط مئوية إلى 6 نقاط مئوية.