مشاركة مصرية في اجتماعات الدورة الـ 39 للجمعية العمومية لـ” الإيكاو”

يشارك وفد مصرى رفيع المستوي، برئاسة المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني، في اجتماعات الدورة الـ 39 للجمعية العمومية الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولية “الإيكاو”، والتي تعقد بمقر المنظمة بمدينة مونتريال بكندا، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، ويتضمن الوفد عدد من ممثلي القطاعات المختلفة بسلطة الطيران المدني، و بحضور ممثلين ما يقرب من 191 دولة الأعضاء لدى المنظمة ووفود المنظمات الدولية والإقليمية وشركات الطيران الدولية.

ومن جانبه أكد العدوي أنه سيتم مناقشة العديد من القضايا الهامة والتي تتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران وحماية البيئة وسياسات النقل الجوي، بالإضافة إلى ملفات مختلفة تتعلق بالطيران المدني في المجالات الاقتصادية والطبية والقانونية، وأضاف أنه سيتم انتخاب مجلس المنظمة والمكاتب الفنية للمنظمة والتى تدعم عمل الأمانة العامة للمنظمة وذلك لثلاث سنوات قادمة.

وأعرب رئيس سلطة الطيران، المدني ورئيس الوفد المصري عن رغبته فى احتفاظ مصر بمقعدها الدائم في هذا المجلس، حيث يتم انتخاب مصر بصورة دائمة لعضويته منذ إنشاء المنظمة الدولية للطيران عام1947 وحتى الآن وذلك عن الفئة الثانية بالمجلس.

والجدير بالذكر، أن مجلس المنظمة يضم 36 عضوا من بين191 دولة أعضاء بالمنظمة وينقسم المجلس إلى ثلاث فئات كل فئة تضم 12 عضوًا، الأولى تمثل الدول التى ساهمت إسهامات كبيرة فى مجال الطيران المدني وهى الدول المصنعة للطائرات وتكنولوجيا الطيران، أما الفئة الثانية ومنها مصر فتضم الدول التى لها مشاركات فعالة لتطويرالطيران المدني حول العالم والفئة الثالثة تضم دول عن مناطق العالم الجغرافية.